نيمار يعاود التمارين الأربعاء

وأشار النادي الباريسي عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "تحسن نيمار من إصابته يتقدم بشكل جيد وهو سيستأنف التدريبات الأربعاء كما هو مقرر لإجراء اختبارات ميدانية".

وأشار بطل ومتصدر الدوري الفرنسي إلى أنه "سيتم إجراء تقييم طبي وإشعاعي كامل من قبل متخصصي النادي في 15 يوماً".

وغاب نيمار عن الملاعب منذ 23 كانون الثاني/يناير بعد تعرضه لإصابة في مشط قدمه اليمنى خلال مباراة ضد ستراسبورغ في كأس فرنسا.

وخضع النجم البرازيلي لعلاج "محافظ" لتجنيبه إجراء عملية جراحية ثانية في غضون عام في القدم ذاتها التي أصيب فيها الموسم الماضي، ما حرمه يومها من إنهاء الموسم مع سان جيرمان لكنه تعافى في الوقت المناسب للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال 2018.

وكان النادي الباريسي أمل في أواخر كانون الثاني/يناير بعودة نيمار في غضون "10 أسابيع"، أي أوائل نيسان/أبريل الحالي.

وقد يكون هدف البرازيلي أن يكون قادراً على خوض نهائي كأس فرنسا في 27 نيسان/أبريل، إذا نجح سان جيرمان في تخطي نانت الأربعاء في نصف النهائي.

والتمكن من إنهاء الموسم مع سان جيرمان، سيجعل نيمار جاهزاً بدنياً للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية المقامة في البرازيل بين 14 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو.