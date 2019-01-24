نيمار يعاني من إصابة جديدة في مشط القدم

وكانت اصابة مماثلة في نهاية شباط/فبراير الماضي أنهت موسم نيمار الذي خضع لعملية جراحية في البرازيل وابتعد عن الملاعب لحوالي ثلاثة أشهر قبل ان يشارك في صفوف منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

وتأتي الإصابة الجديدة قبل ثلاثة أسابيع من لقاء فريقه المرتقب ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي في الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم تعرف مدى خطورة اصابة نيمار لكن مدربه الالماني توماس توخل أكد بان اللاعب قلق من الاصابة الجديدة بقوله بعد المباراة "نيمار قلق لأنها الساق ذاتها والمكان ذاته. لا أملك معلومات في الوقت الحالي وهو موجود في المستشفى وبالتالي يتعين علي انتظار ما سيقوله الطبيب لي".

في المقابل، أصدر نادي العاصمة الفرنسية بيانا في وقت متأخر من مساء امس الاربعاء جاء فيه ان "الفحوصات الأولية التي اجريت اظهرت اصابة جديدة في المشط الخامس للقدم. العلاج يتوقف على مدى التطور في الأيام المقبلة".

يذكر ان باريس سان جرمان يلتقي مع مانشستر يونايتد في 12 شباط/فبراير المقبل على ملعب أولدترافورد قبل ان يستضيفه على ملعب بارك دي.





