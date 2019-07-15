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كأس أمم إفريقيا 2019
الدوري الفرنسي

نيمار يستأنف تدريباته مع باريس سان جيرمان

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عاد مهاجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا الإثنين إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد اللغط الذي دار حول تأخره عن الموعد المحدد للالتحاق بالمعسكر الإعدادي لبداية الموسم الجديد.

Reuters

وكان أحد أعضاء القسم الإعلامي للنادي الباريسي أكد لوكالة فرانس برس الأحد أن نيمار "سيحضر (الإثنين) إلى النادي. وبحسب إذاعة "مونتي كارلو" فإن اللاعب الأغلى في العالم: "وصل صباح الإثنين في تمام الساعة 9,10" للمشاركة في حصة تدريبية مغلقة.

وبرر المقربون من نيمار تأخره عن الحضور للمعسكر الباريسي بالتزاماته التي كانت مقررة منذ فترة طويلة والتي من بينها دورة في كرة القدم الخماسية لفائدة مؤسسته (مقرها في برايا غراندي، جنوب شرق البرازيل)، ما دفع ناديه لإصدار بيان صارم بحقه، معرباً فيه عن "استنكاره" لهذا الأمر، وأن اللاعب لم يكن قد حصل على إذن مسبق لهذا الغياب، ومحذراً من اتخاذ "الإجراءات المناسبة" مستقبلاً.

نيمار دا سيلفا باريس سان جيرمان
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