نيمار يريد البقاء



وانضم نيمار الى صفوف سان جرمان في صيف 2017 في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم. ويرتبط اللاعب بعقد حتى 2022، لكن التقارير الصحافية تشير بشكل متكرر لاحتمال انتقاله الى نادٍ آخر، لاسيما ريال مدريد الإسباني بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريبه.

وقال نيمار الأب في مقابلة مع شبكة "آر إم سي سبورت" في مقابلة نشرت منها مقتطفات قبل بثها كاملة مساء الجمعة، "لدينا عقد، ولم نصل الى منتصفه بعد".

أضاف بشأن التقارير عن الانتقال الى نادٍ آخر "هذه الشائعات حول الرحيل ستكون حاضرة بشكل دائم. لا يمكن أن يكون لدينا لاعب مثل نيمار دون أن يحلم الناس والأندية به"، مطمئنا المشجعين الى أن "نيمار اليوم لا يريد ترك باريس سان جرمان وإنما يريد الاستمرار معه، يريد العودة الى الملاعب أولا، ثم مساعدة النادي على إحراز الألقاب وتحقيق الانتصارات".

وعاود نيمار (27 عاما) الذي أصيب بكسر في مشط قدمه اليمنى في 23 كانون الثاني/يناير، التدريب الجماعي مع زملائه الخميس، ويأمل ناديه في أن يكون جاهزا لخوض نهائي مسابقة كأس فرنسا أمام رين في 27 نيسان/ابريل، فيما تنتظره البرازيل التي تستعد لاستضافة كوبا أميركا من 14 حزيران/يونيو الى 7 تموز/يوليو.