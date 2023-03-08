نيمار يخضع لعملية جراحية في مستشفى سبيتار بالدوحة

وأعلن المستشفى في بيان: "وسيشرف على العملية في مستشفى سبيتار، جراح الكاحل الخبير في المستشفى، البروفيسور بيتر دهوغ، وجراح الكاحل الشهير بيآر جيمس كالدر من لندن.".

وتابع: "وسبق للاعب البرازيلي أن زار سبيتار في يناير/كانون الثاني 2019، حيث خضع لسلسلة فحوصات وتقييمات طبية في المستشفى القطري كجزء من إعادة تأهيله بعد إصابة في مشط القدم تعرض لها في فبراير/شباط 2018".

ويشتهر قسم الجراحة في سبيتار بخبرته في إجراء العمليات الرياضية والجراحة بالمنظار باستخدام أحدث التقنيات والمعدات.

وأصيب نيمار خلال مباراة في الدوري الفرنسي ضد ليل في 19 فبراير/شباط الماضي ومن المتوقع أن يغيب عن سان جيرمان لما تبقى من الموسم الحالي.

وأعلن سان جيرمان الاثنين أن نيمار سيخضع لعملية جراحية "في الأيام المقبلة" في كاحله الأيمن في الدوحة وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين "ثلاثة وأربعة أشهر".

وأشار نادي العاصمة إلى أن نيمار "عانى من نوبات عدة من عدم الاستقرار في الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة وأوصى الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان بإجراء عملية جراحية لإصلاح الرباط من أجل تجنب خطر تكرار المعاناة"، محددا فترة الغياب عن الملاعب بين "3 و4 أشهر".

وكتب نيمار "سأعود أقوى" في رسالة قصيرة على حسابه في "تويتر"، مرفقاً إياها بتعبير رمزي ليدين مفتوحتين طلباً للدعاء بالشفاء.