نيمار ونافاس في التشكيلة الأساسية لمباراة باريس سان جيرمان

ولم يكن وجود اسم نيمار المفاجأة الوحيدة في تشكيلة باريس سان جيرمان، إذ سيلعب الكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد المنتقل مؤخراً للفريق الباريسي مباراته الأولى في الدوري الفرنسي أيضاً.

وغاب نيمار لعدة أشهر عن قائمة باريس سان جيرمان بسبب الإصابة كما كان مطلوباً للانتقال من قبل كبار الأندية الأوروبية قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الأيام القليلة الماضية.

وخاض نيمار آخر مباراة مع سان جيرمان في 11 أيار/مايو الماضي ضد أنجيه في الدوري الفرنسي.

ولن تكون الأضواء مسلطة على أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو بانضمامه الى سان جرمان في صيف 2017) على المستطيل الأخضر فحسب، بل أيضاً رد فعل أنصار سان جيرمان في المدرجات الذين أعربوا في مراحل سابقة عن استيائهم من رغبة البرازيلي في العودة الى صفوف برشلونة، ورفعوا شعارات مناهضة له تدعوه إلى الرحيل.

وستشهد مباراة اليوم أيضا مشاركة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس للمرة الأولى مع فريقه الجديد المنتقل الى صفوفه من ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، في صفقة شهدت انتقال حارس سان جرمان ألفونس أريولا في الاتجاه المعاكس لكن على سبيل الاعارة.

أما المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي المنتقل إلى صفوف سان جرمان من إنتر الإيطالي على سبيل الإعارة، فبقي على مقاعد الاحتياطيين.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع ضيفه ستراسبوغ ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي الذي يتصدره حامل اللقب بتسع نقاط بعد ثلاثة انتصارات وخسارة.