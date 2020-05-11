نيمار ومبابي باقيان في سان جيرمان بحسب هيريرا

وارتبط نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار بالعودة إلى برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من انتقاله إلى عاصمة الأنوار بصفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.

في غضون ذلك، لم تتوقف الأخبار التي تحدثت عن أن مبابي مطلوب من قبل ريال مدريد الإسباني، إذ لم يخفِ زين الدين زيدان إعجابه بمواطنه وفي أكثر من مناسبة.

وقال هيريرا لموقع كوبي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام أوروبية باهتمام: "تناولت العشاء مع نيمار قبل الحجر الصحي وهو منخرط جداً في المشروع".

هيريرا أكد أن ارتباط مبابي ونيمار لم يتأثر بفترة التوقف بسبب كورونا: "اللاعبان لا يزالان مرتبطان بالنادي وأكثر من أي وقت مضى رغم التوقف الحالي".

وأضاف: "نيمار ومبابي سعيدان بأنهما جزء من مشروع فريقنا، إنهما على حد سواء يشعران بأنهما يحققان أهدافهما في الفريق".

وتم إعلان سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي بعد إلغاء الموسم في الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا. وعن مشاعره حين توج مع فريقه بطلاً قال إنه "أحب الفوز في الملعب".

وبحسب الموقع فإن هيريرا يعيش الحجر الصحي في سرقسطة ويشرح الأسباب "لقد بدأت الحجر في باريس لأنه في البداية كان بإمكاننا ممارسة الرياضة، وعندما منعوها، أعطوني الإذن بالعودة إلى سرقسطة".