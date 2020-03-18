نيمار عاد إلى البرازيل قبل بدء فترة العزل في فرنسا

وأكد فريق العاصمة الفرنسية لوكالة فرانس برس الأربعاء، التقارير الصحافية لاسيما في صحيفتي "ليكيب" و"لو باريزيان"، عن عودة أغلى لاعب في العالم إلى البرازيل في ظل توقف المنافسات المحلية والقارية حاليا.

وقام قائد الفريق تياغو سيلفا بخطوة مماثلة لتلك التي قام بها مواطنه.

وأوقف باريس سان جيرمان تمارينه منذ مباراة الإياب في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني في 11 آذار/مارس (فاز 2-صفر وتأهل لربع النهائي بمجموع 3-2).

ولم يحدد النادي موعد العودة المحتملة للاعبيه اللذين غادرا فرنسا قبل أن يبدأ الفرنسيون الثلاثاء إجراءات عزل تام فرضتها سلطات بلادهم لمدة أسبوعين في محاولة لتطويق انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وجاءت إجراءات الحجر الفرنسية مماثلة لتلك المتبعة في إيطاليا وإسبانيا، أكثر بلدين في القارة تأثرا بالفيروس الذي تحول الى وباء عالمي. وأغلق الاتحاد الأوروبي حدوده الخارجية لمدة 30 يوما بدءا من الثلاثاء.

وتسبب وباء "كوفيد-19" بوفاة أكثر من ثمانية آلاف شخص حتى الأربعاء، ودفع غالبية دول العالم لفرض قيود صارمة على حركة التنقل والسفر للحد من انتشاره. وفي الرياضة، علِّقت معظم المنافسات المقررة في الفترة الحالية وألغيت أخرى، وبدأ تأجيل أحداث كبيرة كانت مقررة هذا الصيف، مثل نهائيات بطولة أمم أوروبا وبطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية.