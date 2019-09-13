نيمار "ضمن تشكيلة" باريس سان جيرمان ضد ستراسبورغ

كشف المدرب الألماني توماس توخل الجمعة أن المهاجم البرازيلي نيمار سيكون "ضمن تشكيلة" باريس سان جيرمان عندما يستضيف ستراسبورغ السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى هذا الموسم.

ولم يحسم توخل ما اذا كان أغلى لاعب في العالم سيشارك كأساسي على ملعب بارك دي برانس، لكنه سيكون "ضمن التشكيلة، هذا أكيد"، بعد غيابه عن الفريق في ظل مفاوضات لعودته الى ناديه السابق برشلونة الإسباني بعد موسمين أمضاهما في سان جيرمان، انتهت دون اتفاق بين الناديين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية مطلع أيلول/سبتمبر.