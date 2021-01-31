نيمار: "سعيد جداً هنا وأريد البقاء مع سان جيرمان"

ويخوض نيمار مفاوضات مع سان جيرمان لتجديد محتمل لعقده الذي سينتهي في حزيران/يونيو 2022.

وقال البرازيلي البالغ 28 عاماً في مقابلة مع قناة "تي أف 1" الفرنسية تم بثها مساء الأحد "أنا سعيد للغاية في الوقت الحالي، لقد تغيرت الأمور كثيرا".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول السبب حقاً. أشعر أنني بحالة جيدة، لقد تأقلمت، أنا أكثر هدوءاً. أنا سعيد جداً هنا. أريد البقاء في باريس سان جيرمان".

وسجل نيمار الذي انتقل إلى سان جيرمان قادماً من برشلونة الإسباني في العام 2017، ثنائية في المباراة التي خسرها فريقه الأحد أمام لوريان 2-3، وهي أول هزيمة للنادي تحت قيادة المدرب الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وقال نيمار إنه يريد من مبابي تجديد عقده أيضاً، خصوصاً بعدما ارتبط اسم المهاجم الفرنسي بانتقال محتمل إلى ريال مدريد الإسباني في وقت سابق من الشهر الحالي، فيما أوضح بطل العالم 2018 أنه يحتاج وقتاً لـ"التفكير".

وأضاف نيمار "آمل أن يرغب كيليان في البقاء أيضا. بالطبع هذه رغبة كل المشجعين".

وتابع "نريد أن يبقى باريس سان جيرمان فريقاً رائعاً، وأريد أن أستمر في فعل ما كنت أفعله دائماً، لعب كرة القدم والسعادة، إنهما أهم الأشياء".

وأحرز مبابي 16 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم مع سان جيرمان، فيما سجل نيمار 13 هدفاً رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وأشار البرازيلي إلى أنه "لدينا علاقة كالأخوة أنا" ومبابي.

وتابع "أنا الأكبر سناً. نحب أن نلعب معاً كثيراً. أحب أن أجعله يعطي أفضل ما لديه. أسميه الفتى الذهبي لأنه ذهبي حقاً. لديه قلب كبير، حتى خارج الملعب هو رائع".