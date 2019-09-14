نيمار: "حان الوقت لطي الصفحة"

وغاب نيمار (27 عاما) عن تشكيلة فريقه منذ مطلع الموسم الحالي، في ظل الحديث عن رغبته بالعودة إلى برشلونة الذي انتقل منه الى سان جيرمان في صيف العام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم.

كما غاب في أواخر الموسم الماضي لأسباب مختلفة، وهو خاض آخر لقاء مع سان جيرمان في 11 أيار/مايو ضد أنجيه في الدوري الفرنسي.

وقال البرازيلي بعد مباراة تلقى خلالها صافرات استهجان من مشجعي ملعب بارك دي برانس "لا أكن ضغينة حيال المشجعين أو النادي، العالم كله يعرف أنني كنت رغب في الرحيل".

تابع "هذا ما كنت أريده (...)، أما الآن فقد حان الوقت لطي الصفحة، اليوم أنا لاعب في صفوف باريس سان جيرمان".

وتعرض نيمار لسيل من صافرات الاستهجان قبل المباراة وخلالها، ورفعت لافتات ضده تضمنت إهانات شتى، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 90+2 بتسديدة مقصية رائعة. وعلق على رد فعل الجمهور بالقول "أريد أن أكون سعيدا، لست في حاجة إلى أن يقوم جميع الناس بالهتاف باسمي، كل ما أريده هو أن يكونوا خلف باريس سان جيرمان".

وتابع "ليست المرة الأولى التي اتعرض فيها لصافرات الاستهجان. عندما كنت ألعب في البرازيل، كنت دائما عرضة لذلك لا سيما عندما ألعب بعيدا عن ملعبي. الأمر سيان في فرنسا. إنه أمر محزن، لكني مدرك بأنه اعتبارا من اليوم، سأخوض كل المباريات كما لو أني العب في الخارج".

ورفض نيمار "الدخول في التفاصيل" بشأن فشل مفاوضات عودته إلى برشلونة، حيث أمضى أربعة أعوام بعد الانتقال من سانتوس عام 2013.