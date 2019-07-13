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كأس أمم إفريقيا 2019
الدوري الفرنسي

نيمار "تعافى بنسبة 100% تقريباً" من الإصابة

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أكد المهاجم الدولي البرازيلي نيمار أنه "تعافى بنسبة 100% تقريبا" من الإصابة في كاحل قدمه اليمنى حتى أنه لعب بعض الوقت في دورة لكرة القدم الخماسية نظمتها مؤسسته قبل عودته المقررة الإثنين إلى باريس.

AFP

وقال نيمار في باريدا غراندي (ولاية ساو باولو) في تصريحات نقلتها غلوبوسبورت و"يو أو إل": "لقد تعافيت 100% تقريباً، لكن ينقصني فقط التدريب".

ولعب نيمار 30 دقيقة تقريباً وأدلى بتصريح مقتضب لقناة "ريد بول"، الراعي للدورة، وتفادى الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله مع نادي باريس سان جيرمان.

ويُنتظر وصول نيمار الاثنين إلى باريس، بعد أسبوع من الموعد المحدد لاستئناف تدريبات باريس سان جيرمان للموسم الجديد.

ووفقًا للمقربين من النجم البرازيلي، فإن غياب نيمار كان مبرمجاً في السابق حتى يتمكن من المشاركة في هذه الدورة في كرة القدم الخماسية لصالح مؤسسته، معهد نيمار، ومقرها في برايا غراندي.



                  
                  

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