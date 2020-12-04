English
العربية
الدوري الأوروبي
الدوري الفرنسي

نيس يقيل مدربه فييرا لسوء النتائج

من قبل

أقال نادي نيس الفرنسي رسمياً مدربه باتريك فييرا من منصبه اليوم الجمعة، بسبب النتائج السيئة في الآونة الأخيرة محلياً وقارياً وآخرها الخسارة أمام باير ليفركوزن الألماني 2-3 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس.

AFP

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "أبلغ مجلس الإدارة بعد الاجتماع مع فييرا على إثر نهاية المباراة بقراره وضع حد للتعاون بينهما".

وأكد البيان بأنّ النادي أوكل مهمة الإشراف على الفريق لمساعد فييرا، الروماني-السويسري أدريان أورسيا اعتباراً من اليوم الجمعة.

تابع أن فييرا: "منح قلبه وكل احترافيته بتصرف نادي نيس خلال مدة 30 شهراً في المغامرة المشتركة بينهما".

وسقط نيس أمام ليفركوزن في عقر داره في مسابقة الدوري الأوروبي مساء الخميس ليبدد آخر أمل له ببلوغ الدور الـ32، كما أنه تكبد خسارته الخامسة توالياً في مختلف المسابقات.

وكان نيس حلّ سابعاً ثم خامساً في الموسمين الأولين لفييرا على رأس الجهاز الفني، لكنه يحتل المركز الحادي عشر حالياً في الدوري الفرنسي.

وتميز فييرا (44 عاماً) بمسيرة لافتة مع أرسنال الإنكليزي، أحرز خلالها لقب الدوري ثلاث مرات، فيما أحرز لاعب الوسط الدفاعي لقبي كأس العالم مع منتخب بلاده في 1998 وكأس أوروبا 2000.
 

باتريك فييرا الدوري الفرنسي نيس
السابق نجم ديلور يسطع في سماء الدوري
اقرأ
نجم ديلور يسطع في سماء الدوري الفرنسي
التالي

آخر الأحداث