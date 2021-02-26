نيس يعود بنقاط الفوز من أرض رين

وبكر نيس بالتسجيل عبر مهاجمه الجزائري الأصل أمين غويري في الدقيقة 19، وأدرك مارتان تيرييه التعادل لأصحاب الأرض (39) ، قبل أن يخطف النمسوي فلافيوس دانيليوتش هدف الفوز في الدقيقة 58.

وهو الفوز التاسع لنيس هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم متتالية.

