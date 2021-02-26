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الدوري الفرنسي

نيس يعود بنقاط الفوز من أرض رين

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أوقف نيس هزائمه المتتالية بفوز ثمين على مضيفه رين 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

AFP

وبكر نيس بالتسجيل عبر مهاجمه الجزائري الأصل أمين غويري في الدقيقة 19، وأدرك مارتان تيرييه التعادل لأصحاب الأرض (39) ، قبل أن يخطف النمسوي فلافيوس دانيليوتش هدف الفوز في الدقيقة 58.

وهو الفوز التاسع لنيس هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم متتالية. 
 

الدوري الفرنسي نيس رين
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