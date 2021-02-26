نيس يعود بنقاط الفوز من أرض رين

وبكر نيس بالتسجيل عبر مهاجمه الجزائري الأصل أمين غويري في الدقيقة 19، وأدرك مارتان تيرييه التعادل لأصحاب الأرض (39) ، قبل أن يخطف النمسوي فلافيوس دانيليوتش هدف الفوز في الدقيقة 58.
وهو الفوز التاسع لنيس هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم متتالية.
وبكر نيس بالتسجيل عبر مهاجمه الجزائري الأصل أمين غويري في الدقيقة 19، وأدرك مارتان تيرييه التعادل لأصحاب الأرض (39) ، قبل أن يخطف النمسوي فلافيوس دانيليوتش هدف الفوز في الدقيقة 58.
وهو الفوز التاسع لنيس هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم متتالية.
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