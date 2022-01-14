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الدوري الفرنسي

نيس يعزز وصافته

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عزز نيس وصافته في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه نانت 2-1 الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الواحدة والعشرين.

Reuters

وانفرد نيس بالمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، متقدماً بفارق 3 نقاط عن مرسيليا الثالث الذي يستقبل ليل حامل اللقب وعاشر الترتيب الأحد، علماً أنّ النادي المتوسطي يملك مباراة مؤجلة.

افتتح نيس التسجيل عبر المهاجم الدنماركي كاسبر دولبيرغ (21 من ركلة جزاء)، وأضاف كيفرين تورام الثاني (56)، رداً على هدف التعادل من لاعب نانت المدافع البرازيلي أندري جيروتو (45).

وحقق نيس فوزه الرابع توالياً في الدوري والخامس في مختلف المسابقات، من بينها الفوز على رين ولنس اللذين ينافسان بقوة على المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.

وأنهى رجال المدرب كريستوف غالتييه المتوج مع ليل بطلاً في الموسم الفائت، سلسلة من أربع مباريات لضيفه نانت من دون هزيمة في الدوري من بينها ثلاثة انتصارات وتعادل في المرحلة الماضية أمام موناكو صفر-صفر.

الدوري الفرنسي نيس نانت
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