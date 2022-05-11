نيس يعزز حظوظه في دوري الأبطال

وفرض الجزائري أندي ديلور نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين (60 و62)، وتمريره كرة حاسمة لمواطنه البديل هشام بوداوي الذي سجل الرابع (80) بعدما كان ملفين بارد افتتح التسجيل (53).

وتقدم سانت إتيان بهدفي الغابوني دنيس بوانغا (11) وزايدو يوسف (45+5).

وتقدم نيس للمركز الرابع برصيد 63 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن موناكو صاحب المركز الثالث الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، فيما تجمد رصيد سانت إتيان عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر ليفشل في الابتعاد عن منطقة الهبوط.

وفي مباراة ثانية، فاز نانت على رين 2-1، ليرفع الفريق الأصفر رصيده إلى 54 نقطة في المركز التاسع في حين تجمّد رصيد رين عند 62 نقطة في المركز الخامس.