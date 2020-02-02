نيس يردّ صفعة الكأس لليون ويحرمه المركز الرابع

ويدين نيس بفوزه إلى مهاجمه الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ المنضم إلى صفوفه الصيف الماضي قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، إذ سجل ثنائية الفوز في الدقيقتين 33 مستغلاً كرة مرتدة من الحارس الروماني سيبريان تاتاروشانو اثر تسديدة قوية لبيار لي-ميلو، و63 بمتابعة من مسافة قريبة لتمريرة عرضية للاعب الوسط الدولي الجزائري هشام بوداوي.

وسجل الوافد الجديد أيضا إلى صفوف ليون الدولي الكاميروني كارل توكو إيكامبي القادم من فياريال الإسباني مطلع الشهر الماضي، الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 45 بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من حسام عوار بعد مجهود فردي رائع.

وتلقى ليون ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافعه البرازيلي فرناندو مارشال في الدقيقة 22 لعرقلته بوداوي عندما كان في طريقه للانفراد بالمرمى، قبل أن يتساوى الفريقان على أرضية الملعب في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بطرد مهاجم نيس الدولي الجزائري الآخر آدم أوناس لاشتباكه مع مدافع ليون البرازيلي مارسيلو.

وكان نيس سقط على الملعب ذاته وبالنتيجة ذاتها الخميس في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا.

واستعاد نيس نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الأخيرتين في الدوري بسقوطه في فخ التعادل أمام أنجيه ورين بنتيجة واحدة 1-1.

وهو الفوز التاسع لنيس هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 32 نقطة وصعد إلى المركز الثامن بفارق الأهداف خلف رانس وليون الذي تراجع إلى المركز السادس بعدما مُني بخسارته الثامنة هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين، ففشل في استغلال خسارة مونبلييه أمام باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب صفر-5 السبت في افتتاح المرحلة، لانتزاع المركز الرابع.