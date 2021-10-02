نيس يحتفل بأفضل طريقة بعودة جمهوره

وافتقد فريق المدرب كريستوف غالتييه مساندة مشجعيه في المباراتين الماضيتين على أرضه ضد بوردو (4-صفر) وموناكو (2-2)، وذلك بسبب أعمال الشغب التي حصلت في مباراته ضد مرسيليا في 22 آب/أغسطس ضمن المرحلة الثالثة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 75 بعدما تعرض نجم مرسيليا ديميتري باييت الذي كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، لهجوم من "ألتراس" نيس حيث أصيب في ظهره بقارورة ماء بلاستيكية، أعاد إلقاءها على الجماهير.

واجتاح العشرات من مشجعي فريق نيس الملعب مما تسبب في شجار بين المشجعين ولاعبي الفريقين وأعضاء إدارة الناديين.

وعوقب نيس بحسم نقطتين من رصيده (واحدة منها مع وقف التنفيذ) وبخوض ثلاث مباريات مقررة على أرضه خلف أبواب موصدة، فيما أوقف بابلو فرنانديس، مساعد المدرب الأرجنتيني لمرسيليا خورخي سامباولي، حتى نهاية الموسم لضربه مشجعاً لنيس دخل أرض الملعب.

وتم إيقاف مدافع مرسيليا الإسباني ألفارو غونزاليس الذي ألقى الكرات في اتجاه جمهور نيس، لمباراتين، فيما أوقف زميله باييت مباراة واحدة مع وقف التنفيذ.

وستكون المباراة الثالثة بغياب جمهوره تلك المعادة ضد مرسيليا والتي حدد موعدها في 27 تشرين الأول/أكتوبر في تروا.

ولم تكن المدرجات ضد بريست ممتلئة بالكامل، إذ بقيت المنصة الجنوبية "فيراج سود" التي انطلقت منها شرارة أحداث مباراة مرسيليا، من دون جمهور بقرار من محافظ ألب-ماريتيم الذي قرر إغلاقها لأربع مباريات.

واستفاد نيس السبت على أكمل وجه من تواضع مستوى ضيفه بريست الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن، كي يحقق فوزه الثاني توالياً والخامس هذا الموسم بفضل هدفي جان كلير توديبو (45) وميلفين بار (61) مقابل هدف متأخر لفرانك هونورا (2+90)، رافعاً رصيده الى 16 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً بفارق نقطة أمام مرسيليا الذي يلعب الأحد في ضيافة ليل حامل اللقب، ونقطتين خلف لنس الثاني الذي افتتح المرحلة الجمعة بفوزه على رينس 2-صفر.

ويتصدر باريس سان جرمان الترتيب بـ24 نقطة كاملة بعد فوزه بمبارياته الثماني الأولى، قبل أن يحلّ الأحد ضيفاً على رين.

وفي مباراة أخرى، تعادل مونبلييه مع ضيفه ستراسبورغ 1-1، ليرفع الأول رصيده الى 10 نقاط والثاني الى 11 نقطة.

