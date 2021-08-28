نيس يتابع انطلاقته القوية

ورفع نيس رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وكان نيس يخوض أولى مبارياته بعد الأحداث التي شهدتها مباراته الأخيرة ضد مرسيليا الأسبوع الماضي وأدى إلى توقفها بسبب أعمال شغب قبل حوالي ربع ساعة من نهايتها عندما كان نيس متقدما 1-0.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المباراة في 8 ايلول/سبتمبر المقبل.

وحسم نيس النتيجة في الشوط الأول عندما تقدم بثلاثة اهداف نظيفة افتتحها الهولندي جاستين كلويفرت بعد مرور 7 دقائق مفتتحا رصديه التهديفي مع فريقه الجديد القادم إليه من روما الإيطالي على سبيل الاعارة، قبل أن يضيف لاعب منتخب شباب فرنسا أمين غويري ثنائية في الدقيقتين 33 و42 من ركلة جزاء.

واختتم كيفران تورام اوليان التسجيل قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وحقق مرسيليا فوزه الثاني هذا الموسم بتغلبه على ضيفه سانت اتيان 3-1 على ملعب فيلودروم.

تقدم مرسيليا عن طريق ماتيو غندوزي (23) وأدرك تيموتي كولودزيتشاك التعادل للضيوف (32)، قبل أن يضيف أصحاب الأرض هدفين في الشوط الثاني عبر البرازيلي جيرسون (51) والتركي جنكيز اوندر (68).

وصعد مرسيليا إلى المركز الخامس متخلفاً بفارق الأهداف عن ثلاثة فرق تملك الرصيد ذاته.