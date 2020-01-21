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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

نانت يكرم سالا بطريقة رائعة

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سيتخلى نانت عن زيه التقليدي باللونين الأخضر والأصفر ليرتدي لاعبوه قمصان منتخب الأرجنتين الشهيرة ذات اللونين الأزرق والأبيض تكريماً للاعبه الراحل إيميليانو سالا في ذكراه الأولى عندما يستضيف بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

tps://twitter.com/FCNantes

واتخذ نانت هذا القرار اليوم مع مرور عام على تحطم الطائرة التي كانت تقل سالا من فرنسا إلى كارديف سيتي للانضمام للفريق الذي كان ينافس حينها في الدوري الإنكليزي الممتاز.  

وقال نانت إن القمصان التي سيرتديها اللاعبون لمرة واحدة فقط سيتم طرحها للبيع مع تخصيص عائداتها بالكامل لصالح أندية تدريبية للاعب الراحل.  

وقال النادي في بيان "لأنه كان يحلم بارتداء قميص منتخب الأرجنتين سيتخلى لاعبو نانت لمباراة واحدة فقط في الدوري عن الزي التقليدي للفريق باللونين الأصفر والأخضر وسيرتدون قمصاناً باللونين الأبيض والأزرق".  

وتوفي سالا في 21 من كانون الثاني/ يناير 2019 حين تحطمت طائرته في القنال الانكليزي. وتم انتشال جثته بعدها بأسبوعين.  

ولم يتوصل نانت وكارديف سيتي حتى الآن إلى تسوية بشأن نزاعهما بشأن دفع قيمة صفقة انتقال سالا.  

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