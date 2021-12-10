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الدوري الفرنسي

نانت يقلب الطاولة على لنس

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قلب نانت الطاولة على لنس بالفوز عليه 3-2 بعد أن تخلف أمامه صفر-2 في الشوط الثاني ليخرج بفوز مثير حارماً منافسه من الصعود مؤقتاً إلى المركز الثالث في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة.

AFP

وكان لنس يأمل بحصد نقاط المباراة الثلاث وحقق بداية مثالية بعد أن  افتتح التسجيل عندما سدد ماساديو حيدارا كرة قوية لم يتمكن حارس نانت ألبان لافون من التقاطها فتهيأت أمام البرتغالي ديفيد بيريرا دا كوستا ليسجل باكورة أهدافه هذا الموسم (7).

وسرعان ما أضاف آرنو كاليموندو الهدف الثاني الذي انفرد بحارس نانت وأودع الكرة في شباكه (15) رافعاً رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم.

وللمفارقة، فقد نجح لنس في تسجيل هدفين في أول ربع ساعة في إحدى مباريات الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 20 آب/أغسطس عام 2005.

لكن نانت انتفض في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف بينها ثنائية لراندال كولو مواني (49 و57) قبل أن يمنحه موزيس سيمون الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وبقي لنس في المركز الخامس مع 27 نقطة في حين رفع نانت رصيده إلى 25 نقطة في العاشر.
 

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