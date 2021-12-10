نانت يقلب الطاولة على لنس

وكان لنس يأمل بحصد نقاط المباراة الثلاث وحقق بداية مثالية بعد أن افتتح التسجيل عندما سدد ماساديو حيدارا كرة قوية لم يتمكن حارس نانت ألبان لافون من التقاطها فتهيأت أمام البرتغالي ديفيد بيريرا دا كوستا ليسجل باكورة أهدافه هذا الموسم (7).

وسرعان ما أضاف آرنو كاليموندو الهدف الثاني الذي انفرد بحارس نانت وأودع الكرة في شباكه (15) رافعاً رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم.

وللمفارقة، فقد نجح لنس في تسجيل هدفين في أول ربع ساعة في إحدى مباريات الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 20 آب/أغسطس عام 2005.

لكن نانت انتفض في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف بينها ثنائية لراندال كولو مواني (49 و57) قبل أن يمنحه موزيس سيمون الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وبقي لنس في المركز الخامس مع 27 نقطة في حين رفع نانت رصيده إلى 25 نقطة في العاشر.

