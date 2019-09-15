نانت يتجاوز رانس بصعوبة ويصعد إلى المركز الثالث

سجل هدف اللقاء المهاجم المالي خليفة كوليبالي بتسديدة أرضية زاحفة عجز الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش عن صدها (69).

ورفع نانت رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة، فيما تجمد رصيد رانس عند 7 نقاط في المركز العاشر.

وحقق فريق "الكاناري" فوزه الثالث تواليا بعد اسقاطه خارج عقر داره أميان (2-1)، وعلى ملعبه ستراسبورغ ورانس بالنتيجة ذاتها بهدف نظيف.

وانتزع سانت إتيان على أرضه تعادلا ثمينا من ضيفه تولوز 2-2، وعاد إلى التسجيل بعدما فشل في تحقيق ذلك في مباراتيه الاخيرتين اللتين خسرهما أمام ليل بثلاثية نظيفة ومرسيليا بهدف نظيف.

وأدرك أصحاب الارض التعادل بفضل رومان هاموما (45 و56)، بعد أن تقدم الضيف عبر لاعب سانت إتيان السابق الإيفواري ماكسآلن غرادل (15 من ركلة جزاء) والمهاجم البلجيكي آرون ليا إيسيكا (24).

واعتقد سانت إتيان انه انتزع الفوز والنقاط الثلاث غير ان تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" تدخلت لصالح الضيف لتمنع احتساب الهدف الذي سجله الغيني إيسياغا سيلا خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع تولوز رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، فيما تقدم سانت إتيان للمركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط. ويحل سانت إتيان الخميس ضيفاً على غنت البلجيكي في المرحلة الأولى من منافسات دور المجموعات لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

ويلعب لاحقاً اليوم موناكو مع مرسيليا في قمة الجولة.