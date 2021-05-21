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الدوري الفرنسي

نافاس أفضل حارس في الدوري الفرنسي وفقاً لاستفتاء اللاعبين

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اُختير الكوستاريكي كيلور نافاس حامي عرين باريس سان جdرمان أفضل حارس في الدوري الفرنسي لكرة القدم في موسم 2020-2021 بناء على تصويت من قبل اللاعبين.

AFP

وخلف نافاس حارس ليل مايك مينيان الأفضل في عام 2019، علماً أنّ نسخة عام 2020 ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وضمّت لائحة المرشحين للجائزة في هذا الموسم، إلى جانب نافاس ومينيان، كلاً من البرتغالي (أنتوني لوبيز) ليون، (بنجامان لوكونت) موناكو) وستيف مانداندا) مرسيليا.

وصبّ تصويت اللاعبين في مصلحة نافاس (34 عاماً) الذي بات أول حارس مرمى بقميص النادي الباريسي يفوز بالجائزة منذ الحارس الإيطالي سالفاتوري سيريغو في عام 2014.

وتألق نافاس المنحدر من سان إيسيدرو دي إي جنرال في الدفاع عن عرينه في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، علما أن الدولي الكوستاريكي جدد عقده في نهاية نيسان/ابريل الماضي مع نادي العاصمة حتى 2024.

وبسبب فيروس كورونا، لم تنظّم نقابة اللاعبين الحفل السنوي لتتويج الأفضل من لاعبين ومدربين في الدوري، على أن يتم الاعلان عن اسم الفائزين الأحد بالتزامن مع المرحلة الأخيرة للدوري.

الدوري الفرنسي لكرة القدم باريس سان جيرمان كيلور نافاس
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