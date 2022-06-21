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الدوري الفرنسي

ناصر غانم الخليفي: رفضت عرض الريال بسبب رغبة مبابي

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أكد ناصر غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان في تصريحات صحفية أنه رفض الصيفَ الماضي عرضاً من ريال مدريد بقيمة مائة وثمانين مليونَ يورو لشراء نجم الفريق كيليان مبابي.

AFP

وأوضح ناصر غانم الخليفي أنه كان يعلم برغبة كيليان مبابي في البقاء مع البي إس جي، مشدداً على أن خيار النجم الفرنسي كان مبنياً على المشروع الرياضي للنادي وحبِّه لباريس سان جيرمان والعاصمة الفرنسية.

وكان سان جيرمان أعلن في الحادي والعشرين من شهر أيار/مايو الماضي تمديد التعاقد مع مبابي نجم منتخب "الديوك" حتى عام 2025.

وكان المهاجم البالغ عمره 23 عامًا قال عند تجديد تعاقده: "أريد أن أعلن أني اخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد. أنا مقتنع أني هنا أستطيع مواصلة التطوّر في ناد منح نفسه كل السبل للأداء في أعلى المستويات".  

وأضاف "أنا سعيد جدا أيضا أنه بوسعي مواصلة اللعب في فرنسا وهي الدولة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتألقت فيها".  

وكان مبابي انضم إلى صفوف سان جيرمان عام 2017 قادماً من مواطنه موناكو.  

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