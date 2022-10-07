ميسي يغيب عن مباراة رانس وباريس سان جيرمان

وكان ميسي طالب باستبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي (1-1) في دوري أبطال أوروبا الأربعاء لمعاناته من إصابة طفيفة في ربلة الساق إثر تدخل من أحد لاعبي بنفيكا.

وقال غالتييه في مؤتمر صحافي عشية المباراة: "سيخلد ليو إلى الراحة. سيعاود التمارين الأحد والاثنين قبل مباراة العودة ضد بنفيكا".

أما الجهاز الطبي في النادي فقال بأن ميسي يشعر "بانزعاج في ربلة الساق".

ويواجه سان جيرمان خوض 9 مباريات من الآن وحتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر موعد إطلاق سراح اللاعبين الدوليين للمشاركة ضمن منتخباتهم الوطنية في مونديال قطر.

في المقابل، يعاني مهاجم سان جيرمان كيليان مبابي من التهاب في اللوزتين في الأيام الأخيرة ويحوم الشكل حول مشاركته في المباراة أيضاً. لكن النادي أشار إلى أنه يتماثل إلى الشفاء ولا يمكن استبعاد تواجده في التشكيلة.

