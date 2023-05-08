ميسي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

وكتب النادي "عاد ليو إلى التدريبات صباح الاثنين" مع صورة لبطل العالم الأرجنتيني وهو يتدرب.

⚽️🔛 ليو ميسي عاد إلى التدريبات هذا الصباح. pic.twitter.com/bOdHsaK9vS — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 8, 2023

وكان النجم الأرجنتيني قدّم اعتذاره لناديه ولزملائه وقال في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الإسبانية: "كنت صدقاً أعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة".

وتابع بطل العالم "قمت بتنظيم السفر ولم أتمكن من إلغائه بعد أن ألغيته سابقاً. أنا أعتذر من زملائي وأنتظر ماذا سيقرر النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي".

وغاب ميسي عن مباراة فريقه الأحد أمام مضيفه تروا (3-1)، وبالتالي يمكنه العودة إلى تشكيلته السبت المقبل خلال مباراته أمام أجاكسيو في المرحلة الخامسة والثلاثين على ملعب بارك دي برانس.

