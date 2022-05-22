ميسي يعد بـ"أشياء جيدة" مع سان جيرمان في 2022



وقال الأرجنتيني: "أنا متأكد من أنّ أشياء جيدة ستحدث في العام 2022، وسيكون عاماً مهماً وسنكافح من أجل التنافس مع الطموح للفوز بكل شيء".

ووصل ميسي إلى سان جيرمان وسط ضجة كبيرة في آب/أغسطس الماضي، بعد 21 عاماً مزدهراً في برشلونة، واحتفل السبت بالفوز بالدوري الفرنسي، أول لقب له مع النادي الباريسي.

وأشار ميسي إلى أنّه: "ما زلنا نشعر بمرارة الإقصاء من دوري أبطال أوروبا (من دور الـ16 أمام ريال مدريد) عندما كنا الفريق الأفضل، لكنني أريد أيضاً أن أحافظ على سعادتي بالفوز بلقب آخر كان أحد أهدافنا".

وتابع: "كان عاماً مختلفاً نظراً إلى كل ما حدث، لكننا في النهاية فزنا بالبطولة التي أردت حقاً الفوز بها".

ويستعد ميسي لعام مقبل مزدحم، سواء مع باريس سان جيرمان الذي يبدأ حقبة جديدة مع تمديد عقد كيليان مبابي، ومع منتخب الأرجنتين الذي سيلعب معه في كأس العالم في قطر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.