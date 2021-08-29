English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

ميسي في قائمة باريس سان جيرمان للمرة الأولى

من قبل

سيحظى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفرصة الدفاع عن ألوان فريقه الجديد باريس سان جيرمان للمرة الأولى، وذلك بعدما ضمه مواطنه المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى تشكيلة الـ22 لاعباً لمباراة مساء الأحد على أرض رانس في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP


ولم يشارك ميسي (34 عاماً) في مباراتين خاضها سان جيرمان في الدوري المحلي منذ قدوم أفضل لاعب في العالم ست مرات إلى نادي العاصمة الفرنسية كلاعب حر، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني بدأها قبل 21 عاماً وأحرز خلالها جميع الألقاب الممكنة.

ولم يكن ميسي اللاعب الوحيد الذي يتواجد في تشكيلة سان جيرمان للمرة الأولى هذا الموسم، بل سيكون إلى جانبه زميله السابق في برشلونة وصديقه البرازيلي نيمار الذي غاب أيضاً عن المباراتين الأوليين كي يحظى بمزيد من الراحة بعد مشاركته مع بلاده في بطولة كوبا أميركا حيث وصل إلى النهائي وخسر أمام ميسي ورفاقه بالذات.

كما يتواجد في التشكيلة كيليان مبابي الذي يخوض ربما مباراته الأخيرة مع نادي العاصمة في ظلّ الحديث عن إمكانية رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

ومع إقفال باب الانتقالات الصيفية في منتصف ليل الثلاثاء، ستكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمبابي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل ما سيجعله يغادر من دون مقابل.

 

 

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي
السابق موعد وكيفية مشاهدة مباراة باري
اقرأ
موعد وكيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ورانس
التالي

آخر الأحداث

>