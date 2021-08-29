ميسي في قائمة باريس سان جيرمان للمرة الأولى



ولم يشارك ميسي (34 عاماً) في مباراتين خاضها سان جيرمان في الدوري المحلي منذ قدوم أفضل لاعب في العالم ست مرات إلى نادي العاصمة الفرنسية كلاعب حر، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني بدأها قبل 21 عاماً وأحرز خلالها جميع الألقاب الممكنة.



ولم يكن ميسي اللاعب الوحيد الذي يتواجد في تشكيلة سان جيرمان للمرة الأولى هذا الموسم، بل سيكون إلى جانبه زميله السابق في برشلونة وصديقه البرازيلي نيمار الذي غاب أيضاً عن المباراتين الأوليين كي يحظى بمزيد من الراحة بعد مشاركته مع بلاده في بطولة كوبا أميركا حيث وصل إلى النهائي وخسر أمام ميسي ورفاقه بالذات.



كما يتواجد في التشكيلة كيليان مبابي الذي يخوض ربما مباراته الأخيرة مع نادي العاصمة في ظلّ الحديث عن إمكانية رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.



ومع إقفال باب الانتقالات الصيفية في منتصف ليل الثلاثاء، ستكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمبابي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل ما سيجعله يغادر من دون مقابل.

📋 Un groupe de 22 joueurs pour ce déplacement à Reims 👀#SDRPSG pic.twitter.com/3uKFEGjxo8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2021