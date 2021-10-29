ميسي ضمن قائمة سان جيرمان لمواجهة ليل



خاض ميسي صباح الخميس حصة تدريبية منفصلاً عن زملائه "كإجراء احترازي" وفق ما أعلنه مواطنه المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي أضاف أنّ اللاعب "شعر بانزعجاح في العضلات" من دون تحديد مكان الألم.



وعانى "البرغوث" من مشاكل جسدية منذ بداية الموسم منذ وصوله في آب/أغسطس الفائت من برشلونة الإسباني، بما فيها إصابة في الركبة حرمته من مباراتين في أيلول/سبتمبر.



لا يزال أفضل لاعب في العالم ست مرات يبحث عن باكورة أهدافه في الدوري بعدما سجّل ثلاثة في دوري أبطال أوروبا.



كما تواجد مواطناه أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي والبرازيلي نيمار في القائمة، في حين يغيب المغربي أشرف حكيمي بداعي الإيقاف بعد طرده في التعادل ضد مرسيليا الأسبوع الفائت، المتألق كيليان مبابي (التهابات في الأنف والأذن والحنجرة)، الإيطالي ماركو فيراتي (إصابة في الورك)، المدافع الإسباني سيرخيو راموس الذي لم يخض بعد أيّ مباراة منذ وصوله من ريال مدريد هذا الصيف (ربلة الساق) والأرجنتيني لياندرو باريديس (عضلات الفخذ).



يتصدر سان جيرمان ترتيب "ليغ 1" بفارق سبع نقاط عن لنس الثاني، في حين لا يقدم ليل المستويات التي توجته بطلاً الموسم الماضي ويقبع في المركز العاشر على بعد 13 نقطة من فريق العاصمة.