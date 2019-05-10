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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

مونبلييه يبقي على آماله الاوروبية

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أبقى مونبلييه على آماله بحجز مركز مؤهل لمسابقة الدوري الاوروبي الموسم المقبل بفوزه على مضيفه سانت إتيان 1-0 في مباراة صاخبة، شهدت طرد لاعبَين في إفتتاح الجولة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة.

AFP

ورفع مونبلييه رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس وأحيا آماله بانتزاع المركز الرابع الاخير المؤهل الى المسابقة القارية قبل جولتين من النهاية من سانت إتيان الذي تجمد رصيده عند 62 نقطة في المركز الرابع.

وسجل هدف النقاط الثلاث للفريق الضيف غايتان لابورد بتسديدة قوية من 16 مترا عجز حارس سانت إتيان عن صدها (64).

ورفع حكم اللقاء البطاقة الحمراء مرتين، الأولى بوجه لاعب مونبلييه دانيال كونغري بعد استعانته بتقنية المساعدة بالفيديو  للتأكد من تعمده ارتكاب خطأ على آرنو نوردين (53)، والثانية بوجه لاعب سانت إتيان ريمي كابيلا الذي تلقى بطاقة صفراء ثانية (62).

وتتابع المباريات السبت فيلعب انجيه مع باريس سان جيرمان المتوج باللقب واميان مع تولوز وكاين مع رينس ونيم مع موناكو وديجون مع ستراسبورغ ونيس مع نانت.

وتختتم المرحلة الاحد بمباريات رين مع غانغان وليل مع بوردو ومرسيليا مع ليون.

مونبيلييه سانت اتيان
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