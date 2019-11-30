مونبلييه رابعا وصحوة ليون المحلية مستمرة

صعد مونبلييه إلى المركز الرابع بفوزه على ضيفه أميان 4-2 السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء فوز مونبيلييه على ضيفه أميان بأربعة أهداف لداميان لو تاليك (14) وغايتان لابورد (64) والدولي الجزائري أندي ديلور (67) وفلوريان موليه (72) مقابل هدفين للكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا (44) والسويدي جاك لاهن (86).

وأكمل أميان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 إثر طرد مهاجمه الكولومبي خوان فيرني أوتيرو.

واستغل مونبلييه تعادل بوردو مع مضيفه رينس بهدف للنيجيري جوش ماجا (27) مقابل هدف للسنغالي الأصل بولاي ديا (90+3)، لينتزع منه المركز الرابع بفارق الأهداف وبفارق نقطة واحدة خلف أنجيه الثالث والذي خسر أمام مضيفه نيس بهدف للإيطالي الأصل أنجيلو فولجيني (22) مقابل ثلاثة أهداف لأرنو لوسامبا (39) ومزيان ماوليدا (53) والدنماركي كاسبر دولبرغ (90).

وواصل ليون صحوته محليا بفوزه على مضيفه ستراسبورغ 2-1 على "ملعب لامينو" وأمام 25455 متفرجا.

وكان ستراسبورغ البادئ بالتسجيل عبر يوسف فوفانا في الدقيقة 22، لكن الضيوف أدركوا التعادل بواسطة الدولي الإيفواري ماكسويل كورنيه في الدقيقة 40، قبل أن يسجل جف رين-أديلاييد هدف الفوز في الدقيقة 75.

وهو الفوز الثاني على التوالي لليون في الدوري والرابع في المباريات الخمس الأخيرة والسادس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام ليل الذي عاد إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل، بتغلبه على ضيفه ديجون بهدف وحيد سجله مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهين في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وأكد ليون عودته إلى المنافسة محليا بعد تغيير إدارته الفنية بالتعاقد مع رودي غارسيا خلفا للبرازيلي سيلفينيو منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتعادل نيم مع متز بهدف لرينو ريبار (61) مقابل هدف لحبيب ديالو (30).

ويلعب الأحد أيضا نانت مع تولوز، وموناكو مع باريس سان جيرمان ورين مع سانت إتيان.