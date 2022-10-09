موناكو يواصل سلسلة انتصاراته ولوريان يحتل الوصافة

وعزز فريق الإمارة رصيده في المركز الخامس حيث يملك 20 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وبرهن موناكو عن فعالية كبيرة في مواجهة مونبلييه ونجح في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه السويسري الدولي بريل امبولو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بعد أن سدد كرة على الطاير في شباك مواطنه يوناس اوملين قبل أن يضيف البديل الهولندي مايرون بوادو الثاني قبل نهاية المباراة بعشر دقائق مستغلا تمريرة من البرازيلي كايو هنريكه.

وفي مباراة ثانية، فاز لوريان على مستضيفه بريست 2-1، ليرتقي للمركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.