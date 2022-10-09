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الدوري الفرنسي

موناكو يواصل سلسلة انتصاراته ولوريان يحتل الوصافة

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رفع موناكو سلسلة انتصاراته الى خمسة تواليا في الدوري الفرنسي إثر تغلبه على مضيفه مونبلييه 2-صفر في المرحلة العاشرة الأحد التي شهدت احتلال لوريان المركز الثاني عقب فوزه على بريست 2-1.

AFP

وعزز فريق الإمارة رصيده في المركز الخامس حيث يملك 20 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وبرهن موناكو عن فعالية كبيرة في مواجهة مونبلييه ونجح في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه السويسري الدولي بريل امبولو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بعد أن سدد كرة على الطاير في شباك مواطنه يوناس اوملين قبل أن يضيف البديل الهولندي مايرون بوادو الثاني قبل نهاية المباراة بعشر دقائق مستغلا تمريرة من البرازيلي كايو هنريكه.

وفي مباراة ثانية، فاز لوريان على مستضيفه بريست 2-1، ليرتقي للمركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

لوريان الدوري الفرنسي لكرة القدم موناكو
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