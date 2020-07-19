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الدوري الاسباني
الدوري الفرنسي

موناكو ينفصل عن مورينو ويستعين بالكرواتي كوفاتش

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أكد نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم الأحد بشكل رسمي الانفصال عن مدربه الإسباني روبرت مورينو بعد قرابة ستة أشهر فقط على التعاقد معه وتعيين الكرواتي كوفاتش.

AFP

وقال نادي الإمارة في بيان "بدأ النادي إجراءات تؤدي الى رحيل روبرت مورينو. أبلِغَ المدرب الإسباني بذلك السبت في اجتماع تمهيدي".

وتوجه نائب رئيس النادي أوليغ بتروف بـ"الشكر لروبرت مورينو على قبوله التحدي. لقد بذل روبرت مع طاقمه قصارى جهدهما لتطوير الفريق بحماس وتفانٍ خلال فترة تواجده معنا. أتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

واعلن موناكو في وقت لاحق عن التعاقد مع الكرواتي كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ السابق.

وأوضح موناكو في بيان أن كوفاتش وقّع على عقد يمتد لثلاث سنوات.

وحل موناكو تاسعاً في ترتيب الدوري، وفشل بالتالي في حجز أي مقعد في مسابقتي الأندية الأوروبية للموسم المقبل (دوري أبطال أوروبا و"يوروبا ليغ")، في ختام موسم 2019-2020 الذي أنهته الرابطة المحلية بشكل مبكر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

 

نيكو كوفاتش بايرن ميونيخ موناكو روبرت مورينو
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