موناكو يمدد عقد الروسي غولوفين

🔴⚪️ L’AS Monaco annonce la prolongation du contrat d’Aleksandr Golovin pour une saison supplémentaire. Le milieu de terrain Russe de 23 ans est désormais lié avec les Rouge et Blanc jusqu’en juin 2024 👌https://t.co/UjHqbRBAxv — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 14, 2020

وبعد نجاحه بكأس العالم التي أقيمت في بلاده، انتقل غولوفين (23 عاماً) إلى موناكو بعقد حتى حزيران/يونيو 2023 مقابل 30 مليون يورو قادماً من سسكا موسكو، وبالتالي أصبح عقده الجديد يمتد حتى 2024.

وعانى الروسي الموسم الماضي من إصابة قوية في كاحله، وخاض حتى الآن 65 مباراة مع فريقه في مختلف المسابقات، سجل فيها 7 أهداف و8 تمريرات حاسمة.

ولعب غولوفين (33 مباراة دولية مسجلاً 5 أهداف).

ويحتل موناكو المركز التاسع راهناً في الدوري الفرنسي بفارق نقطة عن رينس الخامس، وذلك قبل تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

