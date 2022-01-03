موناكو يعيّن البلجيكي كليمان مدرباً للفريق الأول

وأقيل كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق، رسمياً السبت بعدما أبلغ بالقرار الخميس.



وكان كوفاتش قد تولى منصبه خلفاً للإسباني روبرت مورينو في تموز/يوليو 2020 بعد تراجع نتائج الفريق.

حلّ موناكو ثالثاً الموسم الماضي لكنه أقصي من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا ويحتل راهناً المركز السادس في ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 17 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وبالتالي، سيتولى كليمان (47 عاماً) الجهاز الفني لموناكو بعقد يمتد حتى حزيران/يونيو 2024، بعد أن درب نادي بروج وقاده إلى لقب الدوري موسمي 2019-2020 و 2020-2021

