موناكو يعلن انفصاله عن مدربه كوفاتش January 1, 2022 19:51 أعلن نادي موناكو الفرنسي اليوم السبت عن انفصاله عن مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. REUTERS نيكو كوفاتش الدوري الفرنسي موناكو السابق البلجيكي كليمان يقترب من تدريب اقرأ التالي آخر الأحداث January 1, 2022 19:51 موناكو يعلن انفصاله عن مدربه كوفاتش January 1, 2022 10:40 البلجيكي كليمان يقترب من تدريب موناكو December 31, 2021 21:22 ميركاتو من الحجم الثقيل لباريس سان جيرمان December 31, 2021 14:22 أنباء عن إقالة مدرب موناكو "كوفاتش" December 28, 2021 10:24 كيليان مبابي في لقاء حصري مع beIN SPORTS December 22, 2021 23:48 التعادل يحسم مباراة لوريان أمام باريس سان جيرمان December 22, 2021 15:26 إصابة لاعبين في صفوف سان جيرمان بفيروس "كوفيد-19" December 21, 2021 13:07 إجراءات من الحكومة الفرنسية لمحاربة شغب الملاعب December 16, 2021 17:54 مبابي: "هدفي الأول هو إحراز الألقاب مع سان جيرمان" December 14, 2021 21:46 سانت إتيان يعيّن دوبرا خلفاً لبوييل