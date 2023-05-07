موناكو يعزز مركزه الرابع بعودته فائزاً من أرض أنجيه

واستغل فريق الإمارة خسارة منافسيه المباشرين على مقعد في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل، ليل ورين أمام رينس ونيس تباعاً السبت، ليبتعد عنهما بفارق 5 و8 نقاط تواليا.

تقدم موناكو عبر جناحه الروسي الكسندر غولوفين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج المنطقة مستغلاً تمريرة من الظهير الأيمن البرازيلي فاندرسون، ثم عزز تقدمه بواسطة الهولندي مايرون بوادو منتصف الشوط الثاني اثر هجمة مرتدة سريعة قادها يوسف فوفانا (60).

بيد ان أنجيه قلص الفارق عبر البديل السنغالي عبدالله سيما بعده باربع دقائق بكرة رأسية.

وعانى موناكو في الدقائق ال25 الأخيرة للمحافظة على تقدمه قبل ان يخرج بثلاث نقاط ثمينة.

وأنعش ستراسبورغ آماله في البقاء معمقا جراح مضيفه نانت عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما السنغاليان حبيب ديالو (26 من ركلة جزاء) وحبيب ديارا (47).

واستغل ستراسبورغ خسارة بريست أمام مضيفه لوريان بهدف لرومان دل كاستيو (69) مقابل هدفين للمالي ابراهيما كونيه (32 و51)، فانتزع منه المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف.

وابتعد ستراسبورغ عن المراكز الأربعة الأخيرة المؤدية الى الدرجة الثانية، فيما تجمد رصيد نانت عند 32 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بخسارته السابعة في مبارياته الـ11 الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الانتصارات.

ويعود الفوز الأخير لنانت الذي خسر أمام تولوز 1-5 في المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية، إلى 12 شباط/فبراير الماضي عندما تغلب على ضيفه لوريان 1-0.

في المقابل، عزز لوريان موقعه في المركز التاسع برصيد 51 نقطة.

وتعادل أوكسير مع ضيفه كليرمون فيران بهدف لسليمان اسحاق توريه (36) مقابل هدف للتونسي سيف الدين خاوي (54).

وتراجع أوكسير الى المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، مقابل 50 نقطة لكليرمون فيران المتراجع بدوره الى المركز الحادي عشر.

وتعادل أجاكسيو مع تولوز 0-0، فبقي الاول في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة مقابل 42 نقطة لتولوز الثالث عشر.



