موناكو يستعير الجزائري سليماني من ليستر سيتي (مصادر)

وأعير سليماني الموسم الماضي الى فنربغشة التركي حيث عجز عن فرض نفسه.

وكان سليماني اكتشاف موسم 2013-2014 مع نادي سبورتينغ البرتغالي تحت إشراف ليوناردو جارديم مدرب موناكو الحالي.

وستكون إعارة سليماني، المرتبط بعقد مع ليستر سيتي حتى 2021، مرفقة بخيار شراء عقد اللاعب المتوج أخيراً مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وخضع اللاعب البالغ 31 عاماً لفحص طبي الثلاثاء قبل انتقاله إلى موناكو الذي عانى كثيراً في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي وفي بداية الموسم الجديد بعد أن مني بهزيمتين بنتيجة 3-0 على يد كل من ليون في المرحلة الافتتاحية وميتز في الجولة الثانية.

