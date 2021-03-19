موناكو يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في شباك سانت إتيان



وتناوب على تسجيل الرباعية المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 13، بعد دقيقة من إهداره ركلة جزاء، وأوريليان شواميني (54) وسفيان ديوب (64) والسنغالي كريبين دياتا (76).

واستعاد نادي الإمارة نغمة الفوز أمام سانت إتيان بعد خسارة أمام ستراسبورغ بهدف نظيف وسقوط في فخ التعادل السلبي أمام ليل في المرحلتين السابقتين.

وضرب موناكو عصفورين بحجر واحد، فرفع رصيده في المركز الرابع إلى 59 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن كل من ليون الثالث وباريس سان جيرمان الثاني (60 نقطة لكل منهما) قبل مباراتهما المنتظرة الأحد في قمة هذه المرحلة، وبفارق 4 نقاط عن ليل المتصدر الذي يستقبل نيم في اليوم ذاته.

أما سانت إتيان فقد تجمّد رصيده عند 33 نقطة في المرتبة السادسة عشرة مؤقتا.