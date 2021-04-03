موناكو يدك شباك ميتز برباعية

ورفع نادي الامارة رصيده إلى 62 نقطة.

وافتتح موناكو التسجيل من ركلة جزاء نفذها الإسباني المخضرم سيسك فابريغاس تحصل عليها المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش إثر عرقلة من الحارس (50).

وأضاف كيفن فولاند الثاني بعد أن قام البلجيكي إليوت ماتاتزو بمجهود فردي رائع مراوغًا عدة لاعبين قبل أن يمرر الكرة إلى الألماني الذي سدد كرة زاحفة في الشباك (52).

وأضاف وسام بن يدر الذي دخل بديلاً ليوفيتيتش في الدقيقة 64 الهدف الثالث بعد أن وصلته الكرة من البرازيلي كايو هنركي داخل المنطقة، فراوغ المدافع وسدد كرة صاروخية في سقف المرمى (77)، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء (89) بعد خطأ من جون بويس على البرتغالي جلسون مارتينز ما أدى إلى طرده إثر إنذار ثان.