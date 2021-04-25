موناكو يتجاوز أنجيه وديجون إلى الدرجة الثانية

ورفع فريق الإمارة رصيده الى 71 نقطة فيما يأتي أنجيه في المركز 12 برصيد 41 نقطة.

وهذا الفوز الخامس تواليًا لفريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في الدوري.

ولم تكن الأمور سهلة على موناكو بعد أن خرج المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش مصابًا في الدقيقة 18 بعد اصطدام مع حارس الخضم بول بيرناردوني.

وأتحيت فرصتان للضيوف عبر الألماني كيفن فولاند والروسي ألكسندر غولوفين في الشوط الأول، فيما ارتدت تسديدة التشيلي غييرمو ماريبان من العارضة في الثاني.

ولكن بن يدر التونسي الأصل، بديل يوفيتيتش، وجد مساحة لنفسه قبل 11 دقيقة من النهاية وأسقط الكرة فوق بيرناردوني مسجلاً هدف فوز فريق الإمارة.

ديجون إلى الدرجة الثانية



غادر ديجون دوري الأضواء نحو الدرجة الثانية بخسارته أمام مضيفه رين 1-5.

ومع تخلفه بفارق 13 نقطة عن نانت الثامن عشر الفائز على مضيفه ستراسبورغ 2-1، ونيم التاسع عشر، قبل أربع مراحل من النهاية، سقط فريق المدرب دافيد لينار حيث تتبقى 12 نقطة للمنافسة عليها.

وفي مكان آخر، سقط بوردو بنتيجة قاسية 1-4 أمام مضيفه لوريان، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز السادس عشر.

فيما استعاد لوريان سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين ليتنفس الصعداء قليلا ويرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع عشر.

وعزز لنس مركزه الخامس بفوزه 2-1 على ضيفه نيم رافعاً رصيده إلى 56 نقطة.

وعاد نيس إلى سكة الانتصارات بتفوقه 3-1 على مونبلييه .

