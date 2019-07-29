موناكو مهتم بالتعاقد مع بغداد بونجاح

وأوردت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة عبر موقعها الالكتروني، أن موناكو وضع بونجاح في دائرة اهتمامه "بعدما أثار إعجابه الأداء الذي قدمه اللاعب في كأس الأمم الإفريقية".

وسجل المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً هدفين في البطولة التي أقيمت في مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو، أبرزهما هدف الفوز (1-صفر) على السنغال في المباراة النهائية، والذي منح من خلاله المنتخب الجزائري لقبه القاري الثاني، والأول منذ تتويجه الوحيد على أرضه عام 1990.

وأفادت المجلة الفرنسية أن المدرب البرتغالي لموناكو ليوناردو جارديم، يبدي إعجابه بقدرة بونجاح "على التأقلم في دور رأس حربة منفرد أو كمهاجم الى جانب زميل آخر"، مقدرة "القيمة السوقية" لبونجاح المرتبط مع السد بعقد حتى 2024، بنحو 15 مليون يورو.

ولقي بونجاح خلال كأس الأمم الإفريقية إشادة مدربه جمال بلماضي الذي قال عنه "اخترت بونجاح لأنه يعمل كثيراً. هو الأصل في كل أهدافنا (في البطولة)، وسجل في التصفيات"، معتبراً أنه "هو أحد أفضل الهدافين في العالم، هو هداف لا يقارن، يقوم بعمل هائل. إضاعته ركلة جزاء ضد ساحل العاج (في ربع النهائي) لا تثير قلقي".

وانضم بونجاح إلى السد عام 2015 بعقد ثابت قادما من النجم الساحلي التونسي، وظهر في الدوري القطري كماكينة أهداف لا تستكين، لاسيما في موسم 2018-2019 حيث سجل 39 هدفاً في الدوري المحلي، وساهم في عودة السد إلى عرش الدوري القطري للمرة الأولى منذ ستة أعوام.

في الموسم الماضي، طبع في الذاكرة تسجيله سبعة أهداف من أصل العشرة التي هز بها فريقه شباك مرمى العربي في آب/أغسطس 2018.

كما توج هدافا لمسابقة دوري أبطال آسيا لعام 2018 مع 13 هدفاً.



