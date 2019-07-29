العربية
English
Français
ميركاتو
الدوري الفرنسي

موناكو مهتم بالتعاقد مع بغداد بونجاح

من قبل

يبدي فريق موناكو الفرنسي لكرة القدم اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح الذي ساهم في قيادة منتخب بلاده الجزائر الى التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، بحسب ما أفادت تقارير صحافية فرنسية الإثنين.

Reuters

وأوردت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة عبر موقعها الالكتروني، أن موناكو وضع بونجاح في دائرة اهتمامه "بعدما أثار إعجابه الأداء الذي قدمه اللاعب في كأس الأمم الإفريقية".

وسجل المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً هدفين في البطولة التي أقيمت في مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو، أبرزهما هدف الفوز (1-صفر) على السنغال في المباراة النهائية، والذي منح من خلاله المنتخب الجزائري لقبه القاري الثاني، والأول منذ تتويجه الوحيد على أرضه عام 1990.

وأفادت المجلة الفرنسية أن المدرب البرتغالي لموناكو ليوناردو جارديم، يبدي إعجابه بقدرة بونجاح "على التأقلم في دور رأس حربة منفرد أو كمهاجم الى جانب زميل آخر"، مقدرة "القيمة السوقية" لبونجاح المرتبط مع السد بعقد حتى 2024، بنحو 15 مليون يورو.

ولقي بونجاح خلال كأس الأمم الإفريقية إشادة مدربه جمال بلماضي الذي قال عنه "اخترت بونجاح لأنه يعمل كثيراً. هو الأصل في كل أهدافنا (في البطولة)، وسجل في التصفيات"، معتبراً أنه "هو أحد أفضل الهدافين في العالم، هو هداف لا يقارن، يقوم بعمل هائل. إضاعته ركلة جزاء ضد ساحل العاج (في ربع النهائي) لا تثير قلقي".

وانضم بونجاح إلى السد عام 2015 بعقد ثابت قادما من النجم الساحلي التونسي، وظهر في الدوري القطري كماكينة أهداف لا تستكين، لاسيما في موسم 2018-2019 حيث سجل 39 هدفاً في الدوري المحلي، وساهم في عودة السد إلى عرش الدوري القطري للمرة الأولى منذ ستة أعوام. 

في الموسم الماضي، طبع في الذاكرة تسجيله سبعة أهداف من أصل العشرة التي هز بها فريقه شباك مرمى العربي في آب/أغسطس 2018.

كما توج هدافا لمسابقة دوري أبطال آسيا لعام 2018 مع 13 هدفاً.
 
 

موناكو
السابق الجزائري بودبوز في سانت إتيان
اقرأ
الجزائري بودبوز في سانت إتيان
التالي

آخر الأحداث