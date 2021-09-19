موعد وكيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون بث مباشر اليوم على beIN SPORTS؟



موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وليون اليوم الأحد 19 سبتمبر انطلاقاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان وليون ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.