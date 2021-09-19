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موعد وكيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون بث مباشر اليوم على beIN SPORTS؟

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مباراة باريس سان جيرمان وليون ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

REUTERS


موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون

 

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وليون اليوم الأحد 19 سبتمبر انطلاقاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان وليون ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT 

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