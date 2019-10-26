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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

موعد مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا والبث المباشر والتغطية الخاصة

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مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا تتابعونها في بث مباشر وحي عبر جميع وسائل النقل الحي لـbeIN التلفزيونية والانترنت.

AFP


مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا مباشر

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة سان جيرمان ومرسيليا تأتي ضمن الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم  (ليغ 1).

يستضيف فريق العاصمة الفرنسية المتصدّر (24 نقطة) غريمه التقليدي أولمبيك مرسيليا الرابع (16 نقطة) والمتعثّر هذا الموسم وعينه على انتزاع النقاط الثلاث والمحافظة على الفارق الذي يفصله عن مطارديه.

ويملك فريق المدرب الألماني توماس توخيل كل الإمكانيات للإطاحة بضيفه الذي يعاني في بداية هذا الموسم من تذبذب في الأداء والنتائج.

ورغم ذلك سيحاول رجال المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الخروج بأخف الأضرار من ملعب "حديقة الأمراء" والوقوف في وجه المد الهجومي لزملاء النجم الفرنسي كيليان مبابي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا سيكون يوم الأحد في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 6 بتعليق الزميل عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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مرسيليا باريس سان جيرمان مباشر
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