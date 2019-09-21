موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وليون حصرياً على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون - مباشر - اشترك هنا

يسعى باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب إلى مواصلة صحوته عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على أولمبيك ليون، ساعياً إلى توظيف حالته المعنوية العالية بعد فوزه التاريخي على ريال مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة في أولى مراحل مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

فمنذ خسارته أمام رين 1-2 في المرحلة الثانية في 18 آب/أغسطس الماضي، حقق النادي الباريسي أربعة انتصارات متتالية، آخرها إكرامه وفادة ضيفه "الملكي" قارياً.

وسيشكل الفوز دفعة معنوية كبيرة لباريس سان جيرمان الذي عانى الأمرين السبت الماضي للفوز على ضيفه ستراسبورغ بهدف وحيد سجله في الوقت بدل الضائع نجمه العائد نيمار.

من جانبه، لن يكون ليون لقمة سائغة للفريق الباريسي خصوصا وأنه يرغب في مصالحة جماهيره عقب نتائجه المخيبة في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها تعثره أمام ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستهل ليون الموسم بقوة بفوزين متتاليين على مضيفه موناكو 3-صفر وضيفه أنجيه بنصف دزينة نظيفة من الأهداف، قبل أن يخسر أمام مونبلييه صفر-1 ويتعادل مع بوردو 1-1 وأميان 2-2.

كما سيحاول ليون استغلال عاملي الأرض والجمهور لتكرار فوزه على باريس سان جيرمان الموسم الماضي عندما استضافه وقلب تخلفه صفر-1 إلى فوز 2-1 في المرحلة الثالثة والعشرين.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون وكيفية مشاهدتها؟

بإمكانكم متابعة مباراة باريس سان جيرمان وليون يوم الأحد 22 أيلول/سبتمبر في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD6 وأيضاً عبر CONNECT.

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