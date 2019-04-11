موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل والبث المباشر والتغطية الخاصة



مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليل ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم متوفرة في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة التي قد تتوج الفريق الباريسي باللقب العتيد.

وسيكون سان جيرمان أمام فرصة جديدة للتويج باللقب حين يحل ضيفاً على ليل حيث أن تجنب الخسارة يعني تأكيد الأمراء احتفاظهم باللقب المحلي.

موعد مباراة ليل وسان جيرمان ستكون يوم الأحد 14 ابريل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على استاد بيار موروي وستبث مباشرة وحصرياً عبر القناة beIN SPORTS HD6 وكذلك عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية والكومبيوتر.

ومع ابتعاد فريق المدرب الألماني توماس توخيل بفارق 20 نقطة عن الفريق الشمالي، سيكون بحاجة لنقطة واحدة كي يضمن اللقب حسابيا، وإن كان قد ضمنه منطقيا منذ فترة طويلة، علما بأن سان جرمان يملك مباراة مؤجلة مع نانت يخوضها الأربعاء المقبل.

وإلى جانب المشاهدة المباشرة، سنوافيكم عبر موقعنا من خلال هذا المقال بتغطية مباشرة وحية لأحداث المباراة لحظة بلحظة موثقة بلقطات الفيديو للأهم منها لا سيما الأهداف والفرص الهامة وغيرها من الأحداث والمعلومات الإحصائية.