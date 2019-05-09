ويفتتح سانت إتيان الرابع (62 نقطة) الجمعة هذه المرحلة باستضافة مونبلييه الخامس (55)، في حين يختتمها ليون الثالث (63) الأحد في ضيافة مرسيليا السادس (55 أيضاً).

وقد يتحدّد بنسبة كبيرة قبل مرحلتين من نهاية البطولة، أي من الفريقين سيشارك في المسابقة الأوروبية الأهم، علماً بأن بطل الدوري ووصيفه يشاركان مباشرة في دور المجموعات، فيما يكتفي صاحب المركز الرابع بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي ("يوروبا ليغ").

غيابات سانت إيتيان

يجد سانت إتيان نفسه في موقف حرج مع غياب أربعة لاعبين حتى نهاية الموسم بسبب الإصابات هم المدافعان الدولي الصربي نيفين سوبوتيتش والبرازيلي غابريال سيلفا، والمهاجم لويس ديوني، إضافة إلى الموهوب كيفن مونيه-باكيه الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز.

يضاف إلى ذلك أن مشاركة المهاجم كيفن حموما والمدافع تيموتيه كولودييتشاك غير مؤكدة وهي متوقفة على وضعهما في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.

ويخوض المدافع البرازيلي رافائيل دا سيلفا المباراة مع ليون بروح ومعنويات عالية بعد أن مدد النادي عقده لعامين إضافيين حتى 30 حزيران/يونيو 2021.

وانضم دا سيلفا (28 عاماً) إلى ليون في 2015 قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي بموجب عقد لأربع سنوات ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

ولن يكون ليون في مأمن على ملعب فيلودروم الذي سيحاول صاحبه حسم الصراع مع مونبلييه على المركز الخامس في إطار تحسين المواقع لا أكثر كون هذا المركز في فرنسا غير مؤهل إلى المسابقات الأوروبية.

ويحاول كل من ليون وسانت إيتيان الاقتراب قدر الإمكان من ليل الذي لم يضمن بعد مركز الوصيف قبل استضافته لبوردو الرابع عشر، في حين يحاول مونبلييه ومرسيليا الابتعاد عن شرك نيس السابع (52 نقطة) الذي يدرك تماماً حاجته إلى قائده البرازيلي دانتي (35 عاماً)، فمدد عقده لعامين إضافيين حتى 2021 قبل يومين من استقباله لنانت.

ويلعب السبت انجيه مع باريس سان جيرمان، أميان مع تولوز، كان مع رينس، نيم مع موناكو، وديجون مع ستراسبورغ، وتختتم المرحلة بلقاء آخر يجمع بين رين وضيفه غانغان.