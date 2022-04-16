English
العربية
دوري أبطال أفريقيا
الدوري الفرنسي

منع جماهير مرسيليا من مرافقة فريقها إلى باريس

من قبل

لن تتمكن جماهير نادي مرسيليا من السفر إلى باريس لتشجيع فريقها في قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد ضد باريس سان جيرمان المتصدر، وفقاً للقرار صادر عن وزارة الداخلية نشر السبت في الجريدة الرسمية.

Reuters

وأوضح القرار المنشور قبل يوم من المباراة المرتقبة المقررة الساعة 20,45 "بالتوقيت المحلي" الأحد 17 نيسان/أبريل 2022، بدءاً من منتصف الليل، تُحظر الحركة الفردية أو الجماعية، بأية وسيلة، لأي شخص يدعي تشجيع أولمبيك مرسيليا أو يتصرف على هذا النحو، بين بلديات منطقة بوش دو رون من جهة وإيل دو فرانس من جهة ثانية".

هذا القرار الاعتيادي في مباريات سان جيرمان وغريمه مرسيليا تم تبريره بـ"العداء القوي" بين مشجعي الناديين.

وتعود المباراة الأخيرة بينهما بحضور جماهير الفريقين إلى 28 شباط/فبراير 2018، عندما "أصيب ثمانية أفراد من رجال الأمن" بحسب ما أضاف القرار.

ووقعت عدة أحداث تورط فيها مشجعون هذا الموسم في الدوري الفرنسي في ليون، نيس، مرسيليا، لنس، بريست وأنجيه، ما دفع لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي إلى معاقبة تلك الأندية. كما تم منع انتقال جماهير لنس السبت في ديربي الشمال ضد ليل".

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري بفارق كبير يبلغ 12 نقطة عن مرسيليا، ما يضعه على مقربة من استعادة اللقب.
 

مرسيليا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
السابق موناكو يعود بالفوز من أرض رين
اقرأ
موناكو يعود بالفوز من أرض رين
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>