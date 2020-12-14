منديش يعتذر لتسببه بإصابة نيمار

وكان نيمار خرج باكيًا على الحمّالة في نهاية المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف بعد تعرضه لخطأ قوي من منديش في الوقت بدل الضائع أدى الى طرد مباشر للأخير.

وكتب منديش عبر حسابه على انستاغرام "الأخطاء تحصل، ولكنني هنا لأقدم اعتذاري لنيمار. آمل ألا يكون الأمر خطيرًا".

وأعرب المدرب الالماني توماس توخل عن "قلقه" بعد المباراة حيال إصابة نجمه، بانتظار نتائج الفحوصات المقررة ان تصدر اليوم الاثنين.

كما انتقد والد الدولي البرازيلي الذي أصيب مساء الاحد مسألة ارتكاب الاخطاء الكثيرة بحق ابنه حيث كتب عبر انستاغرام "حتى متى؟ لماذا لا نعاقب من البداية، منذ الخطأ الأول، لماذا ننتظر الخطأ السابع أو الثامن أو التاسع؟".

وفقد فريق العاصمة إثر الخسارة صدارة الدوري لصالح ليون وليل حيث بات يتخلف عنهما بنقطة في المركز الثالث.



