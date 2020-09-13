مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا بث مباشر حصرياً عبر beIN SPORTS

مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا إحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستنقل على قنواتنا اليوم خاصة وأن هذا الاختبار يضع توماس توخيل في موقف أوضح بشأن جاهزيته للمسابقة التي حمل لقبها الموسم المنصرم بفارق كبير عن منافسيه.

وتكتسي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا أهميتها من دورها في تحديد صورة الفريقين الأولية في المسابقة، إذ أن فوز باريس سان جيرمان بأي نتيجة يعني بدء حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بعد خسارته المفاجئة في الجولة الأولى.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا في بث مباشر عبر الانترنت

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا اليوم السبت انطلاقاً من الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا منقولة حصرياً على HD1 و HD6.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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